Novo equipamento identifica casos graves de dengue em Porto Alegre (RS) Hemoglobinômetro portátil permite decisões rápidas e já auxilia no enfrentamento da epidemia na capital gaúcha Rio Grande Record|Do R7 30/04/2025 - 21h32 (Atualizado em 30/04/2025 - 21h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um novo equipamento portátil está contribuindo para salvar vidas em Porto Alegre (RS) ao acelerar a avaliação de pacientes com dengue. O hemoglobinômetro analisa amostras de sangue em apenas 3 segundos, permitindo a identificação precoce de sinais de alarme, fundamentais para decisões médicas urgentes. Embora não seja um teste diagnóstico, o dispositivo é utilizado pela primeira vez no Rio Grande do Sul como ferramenta de apoio clínico. Diante de mais de 2.700 casos confirmados e três mortes, a cidade decretou situação de emergência e instalou tendas de atendimento, além de intensificar a testagem rápida. A recomendação é procurar ajuda médica até o quinto dia após os primeiros sintomas.