A superlotação atinge serviços de saúde em Porto Alegre (RS), com pacientes esperando na chuva na UBS Timbaúva. A falta de profissionais e estrutura agrava a situação, com longas esperas e atendimento insuficiente. A Secretaria de Saúde promete melhorias, mas a população sofre com a demora e a falta de recursos adequados.