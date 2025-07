Pescadores de Pelotas (RS) enfrentam atraso no pagamento do seguro defeso Mudanças nas regras e falta de orientação geram protestos e dificuldades financeiras para a categoria Rio Grande Record|Do R7 25/07/2025 - 20h42 (Atualizado em 25/07/2025 - 20h42 ) twitter

Centenas de pescadores em Pelotas (RS) enfrentam dificuldades devido ao atraso no pagamento do seguro defeso, benefício essencial durante o período de proibição da pesca. Com alterações nas normas, a responsabilidade pelo pagamento passou para as prefeituras, que receberam pouca orientação do governo federal. Enquanto isso, os trabalhadores realizam protestos e lidam com contas atrasadas e incertezas.