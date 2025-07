Polícia prende dois integrantes de quadrilha após homicídios em Porto Alegre (RS) O homem de 27 anos detido é apontado como mentor de execuções contra facções rivais no bairro Rubem Berta Rio Grande Record|Do R7 30/07/2025 - 20h20 (Atualizado em 30/07/2025 - 20h20 ) twitter

A polícia prendeu dois membros de uma quadrilha em Porto Alegre (RS), incluindo um homem de 27 anos, considerado mentor de execuções contra grupos rivais. As prisões ocorreram após quatro homicídios no bairro Rubem Berta. A operação, coordenada pelo delegado Daniel Queiroz, foi rápida e eficaz, com investigações em andamento para capturar outros envolvidos.