Prazo final para resgate do "Devolve ICMS Linha Branca" se aproxima no Rio Grande do Sul Famílias afetadas pelas enchentes devem solicitar o benefício até quarta-feira (30) Rio Grande Record|Do R7 28/04/2025 - 20h22 (Atualizado em 28/04/2025 - 20h22 )

O prazo para resgatar o benefício do “Devolve ICMS Linha Branca” termina na próxima quarta-feira (30). Mais de 30.000 pessoas ainda não retiraram o benefício, que restitui parte do gasto com eletrodomésticos por famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul (RS). O programa já repassou R$ 33,3 milhões para 109.000 pessoas.

Para solicitar, é necessário acessar o site ou aplicativo da Nota Fiscal Gaúcha, declarar os danos sofridos e confirmar os dados bancários.

O repasse pode ser feito via PIX ou conta no Banco do Brasil, com valores entre R$ 250 e R$ 1.500 por CPF.