Preço do chocolate tem maior alta em 13 anos e impacta vendas de Páscoa Segundo a CNC, produto subiu 19% devido à valorização do cacau e dólar; setor prevê queda de 0,4% nas vendas em relação a 2024 Rio Grande Record|Do R7 14/04/2025 - 21h06 (Atualizado em 14/04/2025 - 21h06 )

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) divulgou que o preço do chocolate subiu 19%, a maior alta em 13 anos, impactando as vendas de Páscoa, que devem somar R$ 3,3 bilhões, uma queda de 0,4% em relação ao ano passado.

A valorização do cacau e a desvalorização do real em relação ao dólar são apontadas como causas principais. Além do chocolate, o bacalhau e o azeite de oliva também sofreram reajustes significativos.

Dados mostram uma redução nas importações de chocolate e bacalhau, com quedas de 17,6% e 11,7%, respectivamente. Espera-se que os preços diminuam até a quinta-feira da Semana Santa.