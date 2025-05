Professora é sequestrada em Novo Hamburgo (RS) Crime ocorreu em estacionamento de escola diante de pais e alunos Rio Grande Record|Do R7 12/05/2025 - 21h50 (Atualizado em 12/05/2025 - 21h50 ) twitter

Uma professora foi sequestrada no estacionamento de uma escola por dois criminosos armados no bairro Liberdade, em Novo Hamburgo (RS), diante de pais e alunos. Durante o sequestro, os criminosos tentaram forçar a professora a realizar uma transferência bancária via PIX, mas sem sucesso. Após abandonarem a vítima no bairro Santo Afonso, a Guarda Municipal resgatou a professora e recuperou o veículo roubado, encontrando um adolescente de 16 anos com o carro.