Suspeitos de assassinato de empresária são presos em Canoas (RS) Polícia investiga crime encomendado e mantém sigilo sobre a motivação Rio Grande Record|Do R7 07/05/2025 - 20h27 (Atualizado em 07/05/2025 - 20h27 )

Dois homens foram presos, incluindo um menor, por envolvimento no assassinato brutal de Cristinna Corbellin, uma empresária de marketing digital. A polícia não trata o caso como feminicídio, pois os suspeitos teriam recebido dinheiro para cometer o crime. A motivação e o mandante ainda não foram divulgados para não comprometer as investigações em andamento. O corpo da vítima foi encontrado com marcas de facadas em uma área de mata em Canoas (RS), onde os suspeitos foram detidos.