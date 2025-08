Aeroporto de Congonhas terá nova sala de embarque remoto O espaço no térreo vai passar de 1.400 m² para 3.300 m²; as opções de alimentação também vão ser ampliadas São Paulo|Do Estadão Conteúdo 03/08/2025 - 09h47 (Atualizado em 03/08/2025 - 09h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA O Aeroporto de Congonhas receberá uma nova sala de embarque remoto, aumentando sua área de 1.400 m² para 3.300 m².

As opções de alimentação também serão ampliadas como parte da reforma.

A empresa Aena investirá R$ 2,4 bilhões na modernização até 2028, visando aumentar o fluxo de passageiros de 23,1 milhões para 29 milhões por ano.

A sala de embarque remoto será provisória, com a sala definitiva planejada para um hangar tombado da antiga Varig. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Congonhas pode realizar até 44 operações de pousos e decolagens por hora Rovena Rosa / Agência Brasil

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, vai ganhar uma nova sala de embarque remoto, o espaço no térreo de onde os passageiros são conduzidos de ônibus até o avião onde vão viajar.

A sala original tem 1.400 m² e passará a 3.300 m². As opções de alimentação também vão ser ampliadas. É a primeira obra da reformulação da concessionária Aena, que se comprometeu a investir R$ 2,4 bilhões até junho de 2028. A concessão vai até 2053.

A empresa pretende aumentar para 29 milhões o número de passageiros que passam pelo no local por ano – em 2024 foram 23,1 milhões. Congonhas pode realizar até 44 operações de pousos e decolagens por hora, e deve aumentar.

‌



A sala de embarque remoto será provisória. A definitiva será instalada no hangar tombado que pertenceu à Varig.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5