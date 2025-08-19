Aeroporto Internacional de Guarulhos é reprovado em qualidade de serviços avaliados pela Anac Entres os itens com nota negativa estão limpeza geral dos banheiros, falta de conforto nas áreas de embarque e excesso de ruídos São Paulo|Do R7 19/08/2025 - 19h56 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h56 ) twitter

Aeroporto Internacional de Guarulhos WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO - 28.04.2017

O Aeroporto Internacional de Guarulhos teve avaliação negativa em 2024, segundo o Painel de Indicadores de Qualidade de Serviços dos Aeroportos Concedidos, da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Entres os itens reprovados estão limpeza geral dos banheiros, falta de conforto nas áreas de embarque e excesso de ruídos.

Além disso, o aeroporto não atinge o mínimo exigido de embarque por pontes em voos domésticos e internacionais, o que faz com que passageiros tenham que utilizar ônibus para embarque e desembarque.

Único a ser reprovado entre os 12 terminais avaliados, Guarulhos teve Fator de Qualidade de Serviços (Fator Q) mais baixo, de -1,0519%.

‌



Segundo a Anac, os Indicadores de Qualidade de Serviço (IQS) fazem parte do sistema de monitoramento e avaliação da qualidade dos serviços previsto nos contratos de concessão de aeroportos.

Os dados e informações têm como objetivo avaliar a qualidade de elementos essenciais da prestação do serviço, de acordo com a Anac.

‌



A concessionária GRU Airport afirmou que a percepção dos passageiros sobre o aeroporto melhorou 40% em relação ao levantamento anterior. Disse ainda que já investiu R$ 670 milhões em obras desde 2016 e prevê aplicar mais R$ 1,4 bilhão até 2029.

