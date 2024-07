Boulos e Marta oficializam chapa à Prefeitura de SP em evento com Lula e ministros Ausência notável no pelotão de ministros é a do vice-presidente, que será cabo eleitoral da deputada federal Tabata Amaral São Paulo|Do Estadão Conteúdo 20/07/2024 - 17h44 (Atualizado em 20/07/2024 - 17h47 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Presidente Lula compareceu ao evento Tuane Fernandes/PSOL

O PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) oficializou neste sábado (20), a candidatura do deputado federal Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo. A ex-prefeita Marta Suplicy (PT), será a vice na chapa. A convenção partidária da coligação “Amor por São Paulo” foi realizada no Expo Center Norte, na Vila Guilherme, zona norte da capital paulista. Além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros compareceram ao evento, reforçando a importância da eleição paulistana para o governo federal.

Estiveram presentes os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Sonia Guajajara (Povos Indígenas), Marina Silva (Meio Ambiente) Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia) e Marcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência). A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, também esteve na convenção.

Uma ausência notável no pelotão de ministros é a do vice-presidente Geraldo Alckmin, que acumula o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Filiado ao PSB, o vice de Lula será cabo eleitoral da deputada federal Tabata Amaral, adversária de Boulos e Marta nas urnas. A convenção de Tabata está marcada para o próximo sábado, 27 de julho.

Ex-prefeitos do PT

Além de Haddad e da própria Marta, últimos prefeitos paulistanos pelo PT, também esteve presente na convenção a ex-prefeita Luiza Erundina. Hoje deputada federal pelo PSOL, ela comandou a cidade enquanto estava filiada ao PT. Os ex-chefes do Executivo paulistano tiveram direito a fala durante o evento.

Publicidade

”Tô sentindo cheiro de vitória”, disse Erundina durante a convenção. A despeito das rusgas que teve com Marta Suplicy, Luiza Erundina realizou um discurso elogioso à petista, saudando a “participação popular” e a “inversão de prioridades” da gestão de Marta na cidade, entre 2001 e 2004.

Os petistas temem que uma eventual vitória do prefeito Ricardo Nunes (MDB) possa ser interpretada como um triunfo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na maior cidade do País. Este foi o tom adotado pelo discurso da deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT. “A eleição de São Paulo é importante não só para São Paulo, mas para o Brasil”, disse a parlamentar durante a convenção.

Publicidade

Durante a pré-campanha, Nunes se aproximou do ex-presidente e o terá como principal cabo eleitoral. Como contrapartida, indicará como vice na chapa um representante do PL, o ex-chefe da Rota Ricardo Mello de Araújo.

’Faz o coração’

A convenção contou com a apresentação, em primeira mão, do jingle de campanha de Boulos. O refrão da música é “Faz o coração”. O mote alude ao lema “Faz o L”, que marcou a campanha presidencial de Lula em 2022. Assim como a letra L, o símbolo de um coração pode ser feito com um gesto de mãos.