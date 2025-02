Chefe do tráfico de Curitiba (PR) é preso em SP por reconhecimento facial do Smart Sampa Foragido foi reconhecimento enquanto caminhava pela Rua Augusta São Paulo|Do R7 26/02/2025 - 21h30 (Atualizado em 26/02/2025 - 21h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um foragido apontado como um dos líderes do tráfico de drogas no bairro de Cajuru, em Curitiba, foi preso nesta quarta-feira (26), em São Paulo, pelo reconhecimento facial do programa Smart Sampa. O homem caminhava pela Rua Augusta, na região central da capital, quando foi reconhecido.

Os policiais da Guarda Civil Metropolitana fizeram a prisão. Durante a abordagem, os agentes encontraram com ele dois documentos falsos em nome de Thiago Almeida Santos e Pedro Camargo. Ele foi encaminhado ao 78º Distrito Policial, no bairro dos Jardins, onde permanece à disposição da Justiça.

Rômulo Alves Farias, de 37 anos, conhecido como “Bem Bom”, estava foragido desde agosto do ano passado, quando teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça paranaense. Ele responde por crimes como associação criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e posse ilegal de arma de fogo. Segundo a polícia, ele também teria integrado uma quadrilha que, em 2014, assaltou uma agência bancária no Paraná.

O Smart Sampa são câmeras com tecnologia de reconhecimento facial e algoritmos avançados que identificam e localizam pessoas cadastradas em vários sistemas. Segundo a prefeitura de São Paulo, desde o início da operação foram presos em flagrante 1.902 criminosos, 720 condenados foragidos da Justiça e localizadas 41 pessoas que estavam desaparecidas.

‌