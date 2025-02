Moraes nega mais prazo a Braga Netto, Silvinei e Filipe Martins para responder denúncia Na semana passada, o ministro deu 15 dias para os denunciados de suposto golpe apresentarem defesa Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 26/02/2025 - 15h02 (Atualizado em 26/02/2025 - 15h33 ) twitter

Moraes nega pedido de Braga Netto, Silvinei e Filipe Martins para estender prazo de resposta à denúncia Bruno Peres/Agência Brasil - 5.12.2024

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou pedidos feitos pelo ex-ministro Walter Braga Netto, o ex-diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal) Silvinei Vasques e o ex-assessor presidencial Filipe Martins para estender prazo para responder à denúncia da suposta tentativa de golpe de Estado, após o resultado das eleições de 2022.

Os três também pediram que as respostas fossem apresentadas depois do tenente-coronel Mauro Cid se manifestar. Cid fechou acordo de delação premiada. O ex-ministro Braga Netto também pediu acesso à íntegra do depoimento de Cid.

Na semana passada, o relator, ministro Alexandre de Moraes, deu 15 dias para os denunciados apresentarem defesa. Na lista dos 34 denunciados, estão Braga Netto e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em 18 de fevereiro, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou ao STF denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposto envolvimento no plano de golpe de Estado.

Segundo a defesa de Bolsonaro, o ex-presidente “jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam”.

Caso a denúncia seja aceita pelo STF, os denunciados se tornam réus e passam a responder penalmente pelas ações na Corte. Então, os processos seguem para a instrução processual, composta por diversos procedimentos para investigar tudo o que aconteceu e a participação de cada um dos envolvidos no caso. Depoimentos, dados e interrogatórios serão coletados neste momento.

Segundo a PGR, as peças acusatórias baseiam-se em manuscritos, arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagens que revelam o esquema de ruptura da ordem democrática. E descrevem, de forma pormenorizada, a trama conspiratória armada e executada contra as instituições democráticas.