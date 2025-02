Chuva deixa São Paulo em estado de atenção, com alerta severo para risco de alagamento e deslizamento Chuva forte também atinge municípios das regiões de Campinas, Sorocaba e Vale do Ribeira, além da Grande São Paulo São Paulo|Do R7 13/02/2025 - 15h54 (Atualizado em 13/02/2025 - 15h59 ) twitter

Nuvens escuras encobrem o céu na zona leste de São Paulo EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 13.02.2025

Chuva que atingiu São Paulo no início da tarde desta quinta-feira (13) deixou todas as regiões da cidade em estado de alerta. A Defesa Civil de São Paulo enviou alerta severo para risco de alagamento e deslizamento nas zonas oeste e sul e região central.

Além disso, a chuva forte também atinge municípios das regiões de Campinas, Sorocaba e Vale do Ribeira. Na região metropolitana de São Paulo, o destaque permanece na região do ABC e municípios do Alto Tietê.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, área de instabilidade foi formada pelo calor e pela entrada da brisa marítima.

“Essas chuvas têm potencial para alagamentos, rajadas de vento e transbordamentos de rios e córregos. Devido ao lento deslocamento das chuvas, as próximas horas seguem com tempo instável”, afirma o CGE em nota.

Rajadas de vento

Estação Meteorológica Sé-CGE, Centro: 35,9km/h às 14h40

Estação Meteorológica Campo Limpo, Zona Sul: 35,2km/h às 14h40

Estação Meteorológica Capela do Socorro, Zona Sul: 33,2km/h às 14h40

Como diminuir os riscos

- Evite transitar em ruas alagadas

- Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.

- Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

- Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

- Planeje suas viagens, para evitar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

- Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) pelo número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

Próximos dias

Segundo o CGE, os próximos dias seguem com condições típicas de verão, ou seja, sol e calor com pancadas isoladas de chuva no final das tardes. A capital paulista permanece em estado de atenção para altas temperaturas.

A sexta-feira (14) deve ser mais um dia de sol entre nuvens e tempo abafado, com termômetros variando entre mínimas de 21°C e máximas que podem superar os 31°C.

No final da tarde a nebulosidade aumenta e há condições para pancadas de chuva de até forte intensidade, com raios e rajadas localizadas de vento.

No sábado (15) o tempo segue abafado com sol entre nuvens na Capital paulista. As temperaturas variam entre mínimas de 21°C e máximas que podem superar os 30°C.

Entre o meio da tarde e o início da noite retornam as condições para chuvas na forma de pancadas, que podem apresentar de moderada a forte intensidade com raios e rajadas localizadas de vento.