São José dos Campos: linhas 200 e 211 já operam com veículos 100% elétricos A novidade integra o plano de substituição gradual dos ônibus convencionais por modelos mais confortáveis e sustentáveis

Com as novas inclusões, a frota elétrica de São José dos Campos amplia a presença nas ruas Claudio Vieira/PMSJC

A modernização do transporte público segue ganhando força em São José dos Campos. Desde o dia 7, as linhas 200 (Alimentadora Pq. Tecnológico / Eugênio de Melo) e 211 (Jd. Califórnia - Vista Verde / Santana - Vila Cristina) passaram a operar com veículos 100% elétricos.

A novidade integra o plano de substituição gradual dos ônibus convencionais por modelos mais silenciosos, confortáveis e sustentáveis, levando tecnologia, inovação e mais qualidade ao deslocamento dos passageiros em todas as regiões da cidade.

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Com a entrada da linha 211 na operação elétrica, os benefícios da emissão zero de poluentes chegam também aos bairros de Santana e Vila Cristina, na região norte, ampliando a presença do transporte limpo e conectando a população à região leste com mais eficiência e respeito ao meio ambiente.

Qualidade no Deslocamento

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A modernização da linha 200 contempla o polo de inovação do Parque Tecnológico, enquanto na linha 211 o destaque é o aumento do conforto no trajeto inter-regional.

Os novos ônibus são equipados com ar-condicionado, carregadores USB e Wi-Fi, itens que têm contribuído para que o transporte público de São José alcance índices de aprovação acima da média das grandes cidades. Além do conforto interno, a tecnologia elétrica reduz a poluição sonora nas vias por onde os veículos circulam.

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Frota em Expansão

A substituição dos veículos ocorre de forma gradativa para assegurar a eficiência do sistema em toda a cidade. Com as novas inclusões, a frota elétrica de São José dos Campos amplia sua presença, já operando nas seguintes linhas:

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117 – Morumbi / Aquarius135 – Alimentadora Vale Sul Shopping / Center Vale Shopping225 – Galo Branco / Av. São José (Semiexpressa)232 – Parque Novo Horizonte / Av. São José (Circular Centro)318 – Terminal Central / Dom Pedro325 – Bosque dos Ipês / Jardim Satélite (Via Jd. Sul)200 – Alimentadora Pq. Tecnológico / Eugênio de Melo211 – Jd. Califórnia - Vista Verde / Santana - Vila Cristina

Os horários e itinerários das linhas 200 e 211 seguem sem alterações e podem ser consultados pelo site da Prefeitura ou em tempo real pelos aplicativos de ônibus.

*Este conteúdo é patrocinado pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos.