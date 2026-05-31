São José dos Campos destina esforços na área da Saúde para o público feminino A Prefeitura ampliou o acesso das mulheres aos métodos contraceptivos na rede municipal de saúde

Contraceptivo pode ser inserido diretamente nas Unidades Básicas de Saúde PMSJC

Agora, o Implanon, um dos mais modernos e eficazes disponíveis atualmente, pode ser utilizado por mulheres entre 14 e 49 anos que não desejam engravidar. O método já era oferecido pelo município para adolescentes e pacientes em situação de vulnerabilidade.

A inserção é realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Resolve da cidade, que contam com profissionais capacitados para realizar os procedimentos. Após consulta e avaliação individual, eles orientam sobre o método mais adequado, considerando fatores como idade, rotina, condições clínicas e planejamento familiar.

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Além do Implanon, o município oferece gratuitamente outros métodos contraceptivos, como:

anticoncepcional oral ou injetável (mensal e trimestral);

DIU de cobre;

laqueadura;

vasectomia.

Para receber informações ou iniciar o acompanhamento, não é necessário encaminhamento. Basta procurar a UBS mais próxima.

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Sobre o Implanon

O Implanon é um método contraceptivo do tipo LARC, sigla em inglês para contraceptivos reversíveis de longa duração. O implante atua no organismo por até três anos, oferecendo proteção contínua contra a gravidez.

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Considerado atualmente um dos métodos mais seguros para evitar a gestação, o Implanon possui eficácia superior a 99%, sendo mais efetivo até mesmo do que a cirurgia de laqueadura.

Além disso, apresenta baixo risco de efeitos colaterais e pode ser utilizado por mulheres que estão amamentando, possuem pressão alta ou até mesmo histórico de trombose, sempre com avaliação médica.

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Mais autonomia e planejamento

A ampliação do acesso aos métodos contraceptivos fortalece as ações de saúde da mulher no município, oferecendo mais autonomia, segurança e planejamento reprodutivo às pacientes.

Com acompanhamento profissional e acesso gratuito aos métodos, a Prefeitura busca garantir um cuidado cada vez mais humanizado, acessível e alinhado às necessidades da população.

*Este conteúdo é patrocinado pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos.