Defesa Civil emite alerta de calor no Carnaval, e temperatura pode chegar a 37ºC Altas temperaturas devem atingir todo o estado de São Paulo a partir desta sexta-feira (28) até a quarta-feira (5) São Paulo|Do R7 27/02/2025 - 15h42 (Atualizado em 27/02/2025 - 15h43 )

Nova onda de calor atinge São Paulo e vai até março RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 26.02.2025

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para altas temperaturas em todas as regiões do estado durante o feriado de Carnaval. A previsão para o calor intenso será partir desta sexta-feira (28) e se estende até quarta-feira (5). As temperaturas devem ficar até 5°C acima da média para a época do ano e os termômetros podem marcar até 37°C.

Essa é a previsão para as regiões de Presidente Prudente e Marília. Na capital paulista, a temperatura pode atingir os 33°C. Para as regiões de Bauru, Araraquara, São José do Rio Preto, Araçatuba, Sorocaba e Campinas, a previsão é de temperatura máxima de 35°C.

Enquanto que no Vale do Ribeira e nas regiões de Registro, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, as máximas podem alcançar os 34°C.

Na Região Metropolitana e Vale do Paraíba, os registros devem ser de 33°C. No Litoral Norte, a previsão é de 32°C. Já na Baixada Santista, os termômetros podem marcar 31°C e na Serra da Mantiqueira, 27°C.

Segundo os meteorologistas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil, a capital, por exemplo, terá temperaturas em pelo menos um dos dias de 3°C a 4°C acima da média climatológica. Bauru e Campinas de 4°C a 5°C. Já Ribeirão Preto com 3°C, São José dos Campos com 2°C e Santos com 1°C acima da média.

Possibilidade de pancadas de chuva isoladas, que podem vir acompanhadas por queda de raios, granizo e rajadas de vento, também está prevista.

Veja os cuidados com as altas temperaturas

Manter-se hidratado, bebendo bastante água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede

A exposição direta ao sol entre 10h e 16h deve ser evitada sempre que possível

O uso de protetor solar, roupas leves, chapéus e óculos escuros ajuda a reduzir os impactos do calor

Além disso, crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas devem receber atenção especial, pois são mais vulneráveis a problemas decorrentes do calor excessivo

Para os pets

Durante períodos de calor intenso, os animais de estimação também sofrem com as altas temperaturas e precisam de cuidados especiais para evitar problemas como desidratação, queimaduras e superaquecimento

Para garantir o bem-estar dos pets, é fundamental mantê-los sempre hidratados, oferecendo água fresca.

Passeios devem ser feitos apenas nos horários mais frescos do dia, como no início da manhã ou à noite, evitando o contato direto das patas com o asfalto quente, que pode causar queimaduras.

Além disso, é importante proporcionar um ambiente arejado e com sombra, evitando deixá-los em locais abafados ou expostos ao sol por longos períodos.

A previsão indica que o calor intenso deve persistir até o início de março, exigindo cuidados redobrados da população.









