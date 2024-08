Eleições 2024: Ricardo Nunes rejeita nacionalização de campanha municipal de SP Declarações ocorrem após Bolsonaro, em entrevista, afirmar que o atual prefeito não é seu ‘candidato dos sonhos’ São Paulo|Do Estadão Conteúdo 19/08/2024 - 10h25 (Atualizado em 19/08/2024 - 10h40 ) ‌



Nunes tenta se reeleger na maior cidade do país Rovena Rosa/Agência Brasil - 7.8.2023

No primeiro domingo (18) de campanha eleitoral rumo à Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição afirmou, após ser questionado sobre a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a corrida eleitoral, que o ex-mandatário fortalece a campanha, mas ponderou que deseja focar as questões relativas à cidade, evitando a nacionalização das eleições. “É natural que ele participe. Agora, vai depender da agenda dele. Se coincidir algum dia, se tiver alguma agenda em que ele esteja disponível, ele vai participar. Mas na campanha, eu vou focar naquilo que é importante para a cidade, discutir a cidade” completou.

As declarações de Nunes ocorrem após Bolsonaro, em entrevista, afirmar que o atual prefeito não é seu “candidato dos sonhos”. Mesmo assim, o ex-presidente disse que manterá o compromisso de aliança firmado entre eles para estas eleições. As declarações foram feitas ontem, durante visita a uma feira livre no bairro periférico Penha de França, na zona leste da cidade.

Nunes também rebateu a alegação de que a reunião realizada com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) no Palácio dos Bandeirantes, na última quinta-feira, tenha sido motivada pelo avanço do candidato Pablo Marçal (PRTB) nas pesquisas eleitorais.

Recurso

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) atendeu ontem ao pedido de direito de resposta apresentado pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) contra Pablo Marçal (PRTB) por vídeos veiculados nas redes sociais do ex- coach, nos quais ele insinua, sem provas, que Boulos seria usuário de drogas. Os conteúdos foram publicados após o debate na última quarta-feira, com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. A decisão foi proferida anteontem pelo juiz Murillo D’Avila Vianna Cotrim, da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo. Boulos teve agenda ontem em São Paulo.