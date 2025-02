Em operação, PF e MP miram fintechs usadas para lavar dinheiro do PCC Investigação se iniciou a partir da colaboração premiada de Antônio Vinicius Gritzbach, delator do PCC e morto em 2024 São Paulo|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 25/02/2025 - 08h55 (Atualizado em 25/02/2025 - 09h05 ) twitter

Dinheiro apreendido em operação da PF e do MP Reprodução/Polícia Federal - 25.02.2025

A PF (Polícia Federal) e o MP-SP (Ministério Público de São Paulo) realizam, nesta terça-feira (25), uma operação em conjunto que visa combater a lavagem de dinheiro feita por meio de fintechs associadas a uma facção criminosa. Um dos alvos é o policial civil Cyllas Salerno Elia Júnior, que teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

De acordo com a PF, a investigação se iniciou a partir da colaboração premiada de Antônio Vinicius Gritzbach, que era delator do PCC e foi executado com tiros de fuzil no dia 8 de novembro de 2024, no Aeroporto de Guarulhos (SP).

Na delação, o empresário revelou o uso dessas instituições de tecnologia para o branqueamento de bens e valores provenientes de atividades ilícitas. Segundo a corporação, as empresas ofereciam serviços financeiros alternativos às instituições bancárias tradicionais e empregavam estratégias complexas de engenharia financeira para ocultar os verdadeiros beneficiários dos recursos movimentados.

Durante a operação, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva na capital paulista e 10 mandados de busca e apreensão em endereços nas cidades de São Paulo, Santo André e São Bernardo do Campo. Além disso, a Justiça determinou ainda o bloqueio de valores de oito contas bancárias e a suspensão temporária das atividades das fintechs envolvidas.

“Em resumo, duas empresas ofereciam serviços financeiros de forma alternativa às instituições bancárias tradicionais, movimentando valores ilícitos. Elas constituíram engenharia financeira complexa para velar os reais beneficiários”, diz nota do MP-SP.

*Com informação da Agência Estado