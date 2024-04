São Paulo |Do R7, com Agência Record

Enel diz que já religou energia de todos os clientes afetados por apagão no centro de São Paulo Alguns consumidores nos bairros de Santa Cecília e Vila Buarque chegaram a ficar cerca de 30 horas sem luz

Alto contraste

A+

A-

Problema ocorreu na rede subterrânea de cabos de energia Problema ocorreu na rede subterrânea de cabos de energia (Rovena Rosa/Agência Brasil - 18.03.2024)

A Enel informou nesta quarta-feira (20) que restabeleceu o fornecimento de energia para todos os clientes afetados pelo apagão em bairros do centro de São Paulo, na segunda-feira (18). Alguns consumidores dos bairros de Santa Cecília e Vila Buarque, onde o problema teve origem, chegaram a ficar sem luz por cerca de 30 horas.

A companhia acrescentou que continua realizando os últimos testes e fornecerá geradores para alguns clientes, enquanto finaliza os reparos.

A falta de energia começou por volta das 10h30 de segunda-feira e atingiu Consolação, Higienópolis, Bela Vista, Cerqueira César, Vila Buarque e Santa Cecília. A Enel diz que uma escavação da Sabesp rompeu a rede de cabos subterrâneos.

Em nota, a companhia de saneamento básico afirma que trabalha em conjunto com a Enel para identificar as causas do episódio.

A Santa Casa de Misericórdia, o Hospital Santa Isabel e o Instituto do Câncer Dr. Arnaldo, na Vila Buarque, tiveram os serviços afetados pelo incidente.

O Procon-SP notificou a concessionária de energia para explicar esse e outros dois apagões na capital paulista em um intervalo de três dias. Na sexta-feira (15), a torre do aeroporto de Congonhas, na zona sul, ficou inoperante. No sábado (16), a região da rua 25 de Março teve queda de energia, prejudicando comerciantes.

O Ministério de Minas e Energia enviou um ofício a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) determinando “célere e rígida apuração dos fatos, bem como responsabilização e punição rigorosa da concessionária, que tem de forma reiterada apresentado problemas na qualidade da prestação dos serviços”.