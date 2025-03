Esposa de guarda civil é baleada, após marido reagir a assalto em São Paulo Casal foi abordado por bandidos na zona leste da capital; um dos suspeitos estava ferido e foi preso, mas o outro conseguiu fugir São Paulo|Do R7 16/03/2025 - 17h52 (Atualizado em 16/03/2025 - 17h58 ) twitter

Mulehr de GCM é baleada Reprodução/PBH

A esposa de um guarda civil municipal de Guarulhos foi baleada durante uma tentativa de assalto na Vila Jacuí, na zona leste de São Paulo, na noite deste sábado (15). De acordo com informações da GCM de SP, o casal estava transitando de moto pela via, quando foi abordado por dois criminosos em outra motocicleta.

O agente reagiu, e os autores fugiram, porém, um deles efetuou disparos e atingiu o tórax da esposa do guarda. A vítima foi socorrida e não há informações sobre o estado de saúde dela.

Policiais localizaram um dos autores com ferimentos na perna e a moto utilizada no crime — a arma não foi encontrada. Ele foi levado ao hospital sob escolta policial, e o outro suspeito ainda não foi capturado. O caso foi registrado no 63° Distrito Policial, da Vila Jacuí.

A apuração é de Rodrigo Balbino, da Agência RECORD