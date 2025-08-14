Esquema pagava cartão, viagens e faculdade da filha de prefeito de São Bernardo, aponta PF Investigações começaram em julho, a partir da apreensão de R$ 14 milhões em espécie no apartamento do servidor São Paulo|Rafaela Soares, do R7, e Natalia Martins, da RECORD, em Brasília 14/08/2025 - 11h07 (Atualizado em 14/08/2025 - 11h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Investigações da PF revelam esquema de corrupção na prefeitura de São Bernardo do Campo.

Paulo Iram Paulino de Costa usou dinheiro desviado para cobrir despesas pessoais do prefeito Marcelo Lima e sua família.

Entre os gastos estão faturas de cartão de crédito e mensalidades da faculdade da filha do prefeito.

Mensagens entre Lima e Paulo Iram mostram tentativa de ocultar transações financeiras irregulares. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Marcelo Lima foi afastado da prefeitura e terá que usar tornozeleira Reprodução/Redes Sociais/Facebook/Marcelo Lima - 21.1.2025

As investigações da Polícia Federal sobre um suposto esquema de corrupção na prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) apontaram que o suspeito de atuar como operador financeiro, Paulo Iram Paulino de Costa, usava dinheiro desviado para pagar contas pessoais do prefeito da cidade, Marcelo Lima (Podemos), e de familiares dele. Entre os gastos estão faturas de cartão de crédito, contas de celular e mensalidades da faculdade de medicina da filha.

Segundo o inquérito, ao qual a RECORD teve acesso, a metodologia de controle era “marcadamente informal”, com registros manuscritos em blocos de anotações.

A reportagem procura a defesa dos citados e aguarda resposta. O espaço permanece aberto.

Um dos exemplos citados pela PF mostra um saldo inicial de caixa de R$ 1,8 milhão, com diversas saídas registradas, como “Personal”, “Lixo”, “Saúde” e “APTO” (apartamento). Os valores variavam de R$ 5.000 a R$ 22 mil.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Outro ponto destacado no relatório é o pagamento de passagem aérea para a esposa de Marcelo Lima, emitida por uma companhia americana, com destino a Washington (EUA).

A mensalidade da faculdade de medicina da filha, no valor de R$ 8.000, também teria sido paga com dinheiro desviado. “É relevante mencionar que [a filha do prefeito] foi beneficiária do Auxílio Emergencial durante o período da pandemia de Covid-19, ocasião em que seu pai exercia o cargo de vice-prefeito da cidade”, registra o relatório.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Conversas

As trocas de mensagens diretas entre Paulo Iram e Marcelo Lima começaram em 26 de julho de 2022 e se estenderam até o fim daquele ano. “[As mensagens] demonstravam uma relação de subordinação financeira, com Marcelo solicitando pagamentos e Paulo Iram os executando, inclusive utilizando a conta da companheira [de Paulo]”, aponta o documento.

A PF destacou ainda que as mensagens eram configuradas como temporárias e apagadas automaticamente. “Essa medida sugere uma tentativa deliberada de ocultar o rastro das transações e das discussões financeiras durante esse período”, afirma o documento.

‌



Publicidade 1 / 5 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share PF apura esquema de corrupção em São Bernardo (SP) após apreender R$ 14 mi com servidor Divulgação/PF/Arquivo

Nomeações

Em outra conversa obtida pelos investigadores, Marcelo Lima trata diretamente sobre a nomeação dele e da esposa para cargos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A corporação confirmou que Paulo chegou a ser nomeado assessor de um gabinete, no mesmo dia da conversa em que o assunto foi abordado, enquanto a esposa do prefeito figurou entre os assessores por um período, mas não consta mais na lista atual.

“Tais fatos demonstram a capacidade de Marcelo” em dispor de cargos públicos para indivíduos de sua confiança, solidificando sua rede de influência política", aponta a investigação.

Para a PF, em sintase, Marcelo Lima emerge como o eixo articulador das movimentações financeiras ilícitas, com Paulo Iran atuando como seu braço operacional.

“A documentação e as comunicações revelam um esquema estruturado de arrecadação e distribuição de valores de origem ilícita, dissimulado por anotações informais e comunicações cifradas, tudo sob a supervisão direta do chefe do Executivo municipal”, pontua.

Perguntas e respostas

Qual é o foco das investigações da Polícia Federal em São Bernardo do Campo?

As investigações da Polícia Federal (PF) concentram-se em um suposto esquema de corrupção na prefeitura de São Bernardo do Campo (SP), onde o operador financeiro Paulo Iram Paulino de Costa teria desviado dinheiro para pagar contas pessoais do prefeito Marcelo Lima e de sua família.

Quais despesas foram pagas com o dinheiro desviado?

Entre as despesas pagas com o dinheiro desviado estão faturas de cartão de crédito, contas de celular e a mensalidade da faculdade de medicina da filha do prefeito, que custa R$ 8 mil.

Como era o controle financeiro do esquema?

O controle financeiro do esquema era descrito como “marcadamente informal”, com registros manuscritos em blocos de anotações. Um exemplo de movimentação financeira mostra um saldo inicial de R$ 1,8 milhão, com saídas registradas para diversos itens.

O que foi destacado no relatório da PF sobre as passagens aéreas?

O relatório da PF destaca o pagamento de uma passagem aérea para a esposa de Marcelo Lima, emitida por uma companhia americana, com destino a Washington (EUA).

Qual foi a situação da filha do prefeito durante a pandemia?

A filha do prefeito foi beneficiária do Auxílio Emergencial durante a pandemia de Covid-19, período em que Marcelo Lima exercia o cargo de vice-prefeito da cidade.

Como se desenvolveu a comunicação entre Paulo Iram e Marcelo Lima?

As trocas de mensagens diretas entre Paulo Iram e Marcelo Lima começaram em 26 de julho de 2022 e se estenderam até o final daquele ano, demonstrando uma relação de subordinação financeira, com Marcelo solicitando pagamentos e Paulo Iram os executando.

O que a PF observou sobre a natureza das mensagens trocadas?

A PF observou que as mensagens eram configuradas como temporárias e apagadas automaticamente, sugerindo uma tentativa de ocultar as transações e discussões financeiras.

Quais cargos foram discutidos nas conversas entre Marcelo Lima e Paulo Iram?

Nas conversas, Marcelo Lima tratou sobre a nomeação dele e da esposa para cargos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A PF confirmou que Paulo foi nomeado assessor de um gabinete no mesmo dia da conversa.

Qual é a conclusão da PF sobre o papel de Marcelo Lima no esquema?

A PF concluiu que Marcelo Lima é o eixo articulador das movimentações financeiras ilícitas, com Paulo Iram atuando como seu braço operacional. O relatório aponta que a documentação e as comunicações revelam um esquema estruturado de arrecadação e distribuição de valores de origem ilícita.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp