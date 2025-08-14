Logo R7.com
Esquema pagava cartão, viagens e faculdade da filha de prefeito de São Bernardo, aponta PF

Investigações começaram em julho, a partir da apreensão de R$ 14 milhões em espécie no apartamento do servidor

São Paulo|Rafaela Soares, do R7, e Natalia Martins, da RECORD, em Brasília

  • Investigações da PF revelam esquema de corrupção na prefeitura de São Bernardo do Campo.
  • Paulo Iram Paulino de Costa usou dinheiro desviado para cobrir despesas pessoais do prefeito Marcelo Lima e sua família.
  • Entre os gastos estão faturas de cartão de crédito e mensalidades da faculdade da filha do prefeito.
  • Mensagens entre Lima e Paulo Iram mostram tentativa de ocultar transações financeiras irregulares.

Marcelo Lima foi afastado da prefeitura e terá que usar tornozeleira Reprodução/Redes Sociais/Facebook/Marcelo Lima - 21.1.2025

As investigações da Polícia Federal sobre um suposto esquema de corrupção na prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) apontaram que o suspeito de atuar como operador financeiro, Paulo Iram Paulino de Costa, usava dinheiro desviado para pagar contas pessoais do prefeito da cidade, Marcelo Lima (Podemos), e de familiares dele. Entre os gastos estão faturas de cartão de crédito, contas de celular e mensalidades da faculdade de medicina da filha.

Segundo o inquérito, ao qual a RECORD teve acesso, a metodologia de controle era “marcadamente informal”, com registros manuscritos em blocos de anotações.

A reportagem procura a defesa dos citados e aguarda resposta. O espaço permanece aberto.

Um dos exemplos citados pela PF mostra um saldo inicial de caixa de R$ 1,8 milhão, com diversas saídas registradas, como “Personal”, “Lixo”, “Saúde” e “APTO” (apartamento). Os valores variavam de R$ 5.000 a R$ 22 mil.


Outro ponto destacado no relatório é o pagamento de passagem aérea para a esposa de Marcelo Lima, emitida por uma companhia americana, com destino a Washington (EUA).

A mensalidade da faculdade de medicina da filha, no valor de R$ 8.000, também teria sido paga com dinheiro desviado. “É relevante mencionar que [a filha do prefeito] foi beneficiária do Auxílio Emergencial durante o período da pandemia de Covid-19, ocasião em que seu pai exercia o cargo de vice-prefeito da cidade”, registra o relatório.


Conversas

As trocas de mensagens diretas entre Paulo Iram e Marcelo Lima começaram em 26 de julho de 2022 e se estenderam até o fim daquele ano. “[As mensagens] demonstravam uma relação de subordinação financeira, com Marcelo solicitando pagamentos e Paulo Iram os executando, inclusive utilizando a conta da companheira [de Paulo]”, aponta o documento.

A PF destacou ainda que as mensagens eram configuradas como temporárias e apagadas automaticamente. “Essa medida sugere uma tentativa deliberada de ocultar o rastro das transações e das discussões financeiras durante esse período”, afirma o documento.


PF apura esquema de corrupção em São Bernardo (SP) após apreender R$ 14 mi com servidor

Divulgação/PF/Arquivo

Nomeações

Em outra conversa obtida pelos investigadores, Marcelo Lima trata diretamente sobre a nomeação dele e da esposa para cargos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A corporação confirmou que Paulo chegou a ser nomeado assessor de um gabinete, no mesmo dia da conversa em que o assunto foi abordado, enquanto a esposa do prefeito figurou entre os assessores por um período, mas não consta mais na lista atual.

“Tais fatos demonstram a capacidade de Marcelo” em dispor de cargos públicos para indivíduos de sua confiança, solidificando sua rede de influência política", aponta a investigação.

Para a PF, em sintase, Marcelo Lima emerge como o eixo articulador das movimentações financeiras ilícitas, com Paulo Iran atuando como seu braço operacional.

“A documentação e as comunicações revelam um esquema estruturado de arrecadação e distribuição de valores de origem ilícita, dissimulado por anotações informais e comunicações cifradas, tudo sob a supervisão direta do chefe do Executivo municipal”, pontua.

Perguntas e respostas

Qual é o foco das investigações da Polícia Federal em São Bernardo do Campo?

As investigações da Polícia Federal (PF) concentram-se em um suposto esquema de corrupção na prefeitura de São Bernardo do Campo (SP), onde o operador financeiro Paulo Iram Paulino de Costa teria desviado dinheiro para pagar contas pessoais do prefeito Marcelo Lima e de sua família.

Quais despesas foram pagas com o dinheiro desviado?

Entre as despesas pagas com o dinheiro desviado estão faturas de cartão de crédito, contas de celular e a mensalidade da faculdade de medicina da filha do prefeito, que custa R$ 8 mil.

Como era o controle financeiro do esquema?

O controle financeiro do esquema era descrito como “marcadamente informal”, com registros manuscritos em blocos de anotações. Um exemplo de movimentação financeira mostra um saldo inicial de R$ 1,8 milhão, com saídas registradas para diversos itens.

O que foi destacado no relatório da PF sobre as passagens aéreas?

O relatório da PF destaca o pagamento de uma passagem aérea para a esposa de Marcelo Lima, emitida por uma companhia americana, com destino a Washington (EUA).

Qual foi a situação da filha do prefeito durante a pandemia?

A filha do prefeito foi beneficiária do Auxílio Emergencial durante a pandemia de Covid-19, período em que Marcelo Lima exercia o cargo de vice-prefeito da cidade.

Como se desenvolveu a comunicação entre Paulo Iram e Marcelo Lima?

As trocas de mensagens diretas entre Paulo Iram e Marcelo Lima começaram em 26 de julho de 2022 e se estenderam até o final daquele ano, demonstrando uma relação de subordinação financeira, com Marcelo solicitando pagamentos e Paulo Iram os executando.

O que a PF observou sobre a natureza das mensagens trocadas?

A PF observou que as mensagens eram configuradas como temporárias e apagadas automaticamente, sugerindo uma tentativa de ocultar as transações e discussões financeiras.

Quais cargos foram discutidos nas conversas entre Marcelo Lima e Paulo Iram?

Nas conversas, Marcelo Lima tratou sobre a nomeação dele e da esposa para cargos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A PF confirmou que Paulo foi nomeado assessor de um gabinete no mesmo dia da conversa.

Qual é a conclusão da PF sobre o papel de Marcelo Lima no esquema?

A PF concluiu que Marcelo Lima é o eixo articulador das movimentações financeiras ilícitas, com Paulo Iram atuando como seu braço operacional. O relatório aponta que a documentação e as comunicações revelam um esquema estruturado de arrecadação e distribuição de valores de origem ilícita.

