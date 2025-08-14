Esquema pagava cartão, viagens e faculdade da filha de prefeito de São Bernardo, aponta PF
Investigações começaram em julho, a partir da apreensão de R$ 14 milhões em espécie no apartamento do servidor
As investigações da Polícia Federal sobre um suposto esquema de corrupção na prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) apontaram que o suspeito de atuar como operador financeiro, Paulo Iram Paulino de Costa, usava dinheiro desviado para pagar contas pessoais do prefeito da cidade, Marcelo Lima (Podemos), e de familiares dele. Entre os gastos estão faturas de cartão de crédito, contas de celular e mensalidades da faculdade de medicina da filha.
Segundo o inquérito, ao qual a RECORD teve acesso, a metodologia de controle era “marcadamente informal”, com registros manuscritos em blocos de anotações.
A reportagem procura a defesa dos citados e aguarda resposta. O espaço permanece aberto.
Um dos exemplos citados pela PF mostra um saldo inicial de caixa de R$ 1,8 milhão, com diversas saídas registradas, como “Personal”, “Lixo”, “Saúde” e “APTO” (apartamento). Os valores variavam de R$ 5.000 a R$ 22 mil.
Outro ponto destacado no relatório é o pagamento de passagem aérea para a esposa de Marcelo Lima, emitida por uma companhia americana, com destino a Washington (EUA).
A mensalidade da faculdade de medicina da filha, no valor de R$ 8.000, também teria sido paga com dinheiro desviado. “É relevante mencionar que [a filha do prefeito] foi beneficiária do Auxílio Emergencial durante o período da pandemia de Covid-19, ocasião em que seu pai exercia o cargo de vice-prefeito da cidade”, registra o relatório.
Conversas
As trocas de mensagens diretas entre Paulo Iram e Marcelo Lima começaram em 26 de julho de 2022 e se estenderam até o fim daquele ano. “[As mensagens] demonstravam uma relação de subordinação financeira, com Marcelo solicitando pagamentos e Paulo Iram os executando, inclusive utilizando a conta da companheira [de Paulo]”, aponta o documento.
A PF destacou ainda que as mensagens eram configuradas como temporárias e apagadas automaticamente. “Essa medida sugere uma tentativa deliberada de ocultar o rastro das transações e das discussões financeiras durante esse período”, afirma o documento.
Nomeações
Em outra conversa obtida pelos investigadores, Marcelo Lima trata diretamente sobre a nomeação dele e da esposa para cargos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A corporação confirmou que Paulo chegou a ser nomeado assessor de um gabinete, no mesmo dia da conversa em que o assunto foi abordado, enquanto a esposa do prefeito figurou entre os assessores por um período, mas não consta mais na lista atual.
“Tais fatos demonstram a capacidade de Marcelo” em dispor de cargos públicos para indivíduos de sua confiança, solidificando sua rede de influência política", aponta a investigação.
Para a PF, em sintase, Marcelo Lima emerge como o eixo articulador das movimentações financeiras ilícitas, com Paulo Iran atuando como seu braço operacional.
“A documentação e as comunicações revelam um esquema estruturado de arrecadação e distribuição de valores de origem ilícita, dissimulado por anotações informais e comunicações cifradas, tudo sob a supervisão direta do chefe do Executivo municipal”, pontua.
