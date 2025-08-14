PF apura esquema de corrupção em São Bernardo (SP) após apreender R$ 14 mi com servidor
Policiais cumprem duas prisões preventivas e 20 mandados de busca e apreensão em cinco cidades do estado paulista
A Polícia Federal deflagrou a operação para apurar indícios de lavagem de dinheiro e corrupção supostamente praticados por uma organização criminosa que atuaria na administração pública de São Bernardo do Campo (SP).
Segundo a corporação, as investigações começaram em julho de 2025, após a apreensão de R$ 14 milhões, entre reais e dólares norte-americanos, em endereços ligados a um servidor público suspeito de integrar o grupo.
Ao todo, os policiais federais cumprem duas prisões preventivas, 20 mandados de busca e apreensão, além de medidas de afastamento de sigilos bancário e fiscal.
As ações ocorrem nas seguintes cidades:
- São Paulo (SP);
- São Bernardo do Campo (SP);
- Santo André (SP);
- Mauá (SP);
- Diadema (SP).
Os investigados responderão, conforme a participação de cada um, pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e corrupção ativa.
