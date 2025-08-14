PF apura esquema de corrupção em São Bernardo (SP) após apreender R$ 14 mi com servidor Policiais cumprem duas prisões preventivas e 20 mandados de busca e apreensão em cinco cidades do estado paulista São Paulo|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 14/08/2025 - 08h12 (Atualizado em 14/08/2025 - 08h51 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Federal iniciou uma operação para investigar corrupção em São Bernardo do Campo, SP.

As investigações começaram após a apreensão de R$ 14 milhões com um servidor público suspeito.

Estão em andamento duas prisões preventivas e 20 mandados de busca e apreensão.

Os envolvidos poderão ser acusados de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Policiais encontraram R$ 14 milhões em espécie - entre reais e dólares - na casa de servidor público em julho desde ano Divulgação/Polícia Federal/Arquivo

A Polícia Federal deflagrou a operação para apurar indícios de lavagem de dinheiro e corrupção supostamente praticados por uma organização criminosa que atuaria na administração pública de São Bernardo do Campo (SP).

Segundo a corporação, as investigações começaram em julho de 2025, após a apreensão de R$ 14 milhões, entre reais e dólares norte-americanos, em endereços ligados a um servidor público suspeito de integrar o grupo.

Ao todo, os policiais federais cumprem duas prisões preventivas, 20 mandados de busca e apreensão, além de medidas de afastamento de sigilos bancário e fiscal.

As ações ocorrem nas seguintes cidades:

‌



São Paulo (SP);

São Bernardo do Campo (SP);

Santo André (SP);

Mauá (SP);

Diadema (SP).

Os investigados responderão, conforme a participação de cada um, pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e corrupção ativa.

Perguntas e respostas

Qual é o objetivo da operação da Polícia Federal em São Bernardo do Campo?

‌



A operação da Polícia Federal visa apurar indícios de lavagem de dinheiro e corrupção supostamente praticados por uma organização criminosa que atuaria na administração pública de São Bernardo do Campo (SP).

Quando começaram as investigações?

‌



As investigações começaram em julho de 2025, após a apreensão de R$ 14 milhões, entre reais e dólares norte-americanos, em endereços ligados a um servidor público suspeito de integrar o grupo criminoso.

Quais ações estão sendo realizadas pela Polícia Federal?

A Polícia Federal está cumprindo duas prisões preventivas e 20 mandados de busca e apreensão, além de medidas de afastamento de sigilos bancário e fiscal.

Em quais cidades as ações estão ocorrendo?

As ações da Polícia Federal estão ocorrendo em cinco cidades do estado de São Paulo, embora o texto não especifique quais são essas cidades.

Quais crimes os investigados poderão responder?

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e corrupção ativa, de acordo com a participação de cada um no esquema.

