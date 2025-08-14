Quem é Marcelo Lima, prefeito de São Bernardo afastado em operação da PF Investigações começaram em julho, a partir da apreensão de R$ 14 milhões em espécie no apartamento do servidor São Paulo|Do Estadão Conteúdo 14/08/2025 - 09h52 (Atualizado em 14/08/2025 - 09h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Marcelo Lima, prefeito de São Bernardo do Campo, foi afastado por suspeitas de corrupção.

As investigações da PF começaram em julho após a apreensão de R$ 14 milhões em espécie.

Lima foi ex-vereador e deputado, tendo sido eleito prefeito em 2024 com 55,7% dos votos.

Paulo Iran Paulino Costa, suposto operador financeiro, está foragido e acompanhado de investigações sobre lavagem de dinheiro. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Marcelo Lima é ex-vereador (2009-2016) e ex-vice-prefeito do município Reprodução/Redes Sociais/Facebook/Marcelo Lima - 1.2.2025

O prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos), foi afastado do cargo em operação da Polícia Federal que apura um suposto esquema de corrupção na administração da cidade do ABC Paulista. O R7 buscou a prefeitura de São Bernardo e aguarda um posicionamento.

Marcelo Lima é ex-vereador (2009-2016) e ex-vice-prefeito do município. Além dos cargos na esfera municipal, foi deputado federal (2023). Lima foi vice de Orlando Morando, hoje secretário de Segurança Pública da cidade de São Paulo, entre 2017 e 2022.

Em 2014, Lima candidatou-se a deputado estadual pelo PPS (hoje, Cidadania). Obteve 35.061 votos e não foi eleito. Em 2018, pelo PSD, candidatou-se a deputado federal. Obteve 53.933 votos e não se elegeu.

Em 2022, pelo Solidariedade, voltou a se candidatar à Câmara dos Deputados. Foi eleito com 110.430 votos, mas foi cassado em novembro de 2023 por infidelidade partidária, por deixar a sigla pela qual foi eleito para se filiar ao Podemos.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em 2024, Lima candidatou-se à prefeitura de São Bernardo do Campo. Durante o período eleitoral, rivalizou com seu ex-aliado, Orlando Morando, que apoiou a candidatura da sobrinha, Flávia Morando, para sucedê-lo no cargo.

Flávia Morando perdeu a disputa ainda no primeiro turno, enquanto Marcelo Lima e Alex Manente, do Cidadania, disputaram o segundo turno pela prefeitura do município. Com o apoio de Orlando Morando, Lima elegeu-se com 55,7% dos votos válidos.

‌



Segundo a Polícia Federal, há suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro “com indícios de atuação na administração pública” de São Bernardo do Campo. As investigações começaram em julho de 2025, a partir da apreensão de R$ 14 milhões em espécie na posse de um servidor público da cidade.

Publicidade 1 / 5 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share PF apura esquema de corrupção em São Bernardo (SP) após apreender R$ 14 mi com servidor Divulgação/PF/Arquivo

Uma das ordens de prisão é para Paulo Iran Paulino Costa, apontado como operador financeiro de propinas. Ele está foragido. Costa é assessor parlamentar no gabinete do deputado estadual Rodrigo Moraes (PL) desde 2022.

‌



Perguntas e respostas

Quem é Marcelo Lima?

Marcelo Lima é o prefeito de São Bernardo do Campo, afastado em uma operação da Polícia Federal que investiga um suposto esquema de corrupção na administração da cidade. Ele é membro do partido Podemos e já ocupou cargos como ex-vereador e ex-vice-prefeito do município, além de ter sido deputado federal em 2023.

Quais foram os cargos ocupados por Marcelo Lima antes de ser prefeito?

Antes de ser prefeito, Marcelo Lima foi ex-vereador de 2009 a 2016 e ex-vice-prefeito entre 2017 e 2022. Ele também se candidatou a deputado estadual em 2014 e a deputado federal em 2018, mas não foi eleito. Em 2022, foi eleito para a Câmara dos Deputados, mas teve seu mandato cassado em novembro de 2023 por infidelidade partidária.

Como foi a eleição de Marcelo Lima para a prefeitura?

Marcelo Lima se candidatou à prefeitura de São Bernardo do Campo em 2024, concorrendo contra Flávia Morando, sobrinha de seu ex-aliado Orlando Morando. Flávia perdeu no primeiro turno, enquanto Lima e Alex Manente disputaram o segundo turno, onde Lima foi eleito com 55,7% dos votos válidos.

O que motivou a investigação da Polícia Federal?

A investigação da Polícia Federal começou em julho de 2025, após a apreensão de R$ 14 milhões em espécie na posse de um servidor público da cidade. Há suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro relacionadas à administração pública de São Bernardo do Campo.

Quem é Paulo Iran Paulino Costa e qual seu envolvimento no caso?

Paulo Iran Paulino Costa é apontado como operador financeiro de propinas e está foragido. Ele é assessor parlamentar no gabinete do deputado estadual Rodrigo Moraes desde 2022 e está ligado às investigações em curso.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp