Frente fria chega com ventos de 120 km/h em SP; veja a previsão do tempo para a semana Frio deve permanecer pelo resto da semana, segundo o Inmet São Paulo|Do Estadão Conteúdo 24/08/2025 - 18h13 (Atualizado em 24/08/2025 - 18h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Frente fria atinge São Paulo com ventos de 120 km/h e queda brusca na temperatura.

A temperatura na capital paulista caiu de 31ºC para 21ºC em um dia.

Previsão indica que o frio deve persistir durante toda a semana, com mínimas em torno de 15ºC a 16ºC.

Possibilidade de chuvas leves na terça-feira, enquanto o restante da semana será de tempo fechado. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Risco de ventania, principalmente no litoral, continua até as 23h deste domingo Fernando Frazão/Agência Brasil

Após poucos dias de sol e calor, o frio voltou a São Paulo. Uma nova frente fria chegou ao Estado, no sábado (23), trazendo ventos de 120 km/h na região da Baixada Santista e quedas bruscas na temperatura na maioria das cidades. Na capital paulista, a temperatura máxima despencou de 31ºC no sábado para 21ºC neste domingo, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE).

O risco de ventania, principalmente no litoral, continua até as 23h deste domingo, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Mas o frio deve permanecer pelo resto da semana, aponta a meteorologista do Inmet Andrea Ramos.

“Do centro ao leste do Estado, há uma tendência de dias com temperaturas mais amenas. Só no noroeste de São Paulo que haverá uma massa de ar seco e quente que predomina na parte central do País”, diz Andrea. Segundo ela, a previsão é de que a temperatura vá subindo aos poucos na Grande São Paulo: à tarde deve fazer por volta de 20ºC a 21ºC na segunda e terça-feira, 25 e 26, até chegar à 27ºC nas tardes do próximo fim de semana, 30 e 31.

‌



Segundo o CGE, a temperatura nesta segunda-feira (25), deve variar de 15°C e a 25°C, com muitas nuvens no céu, mas sem previsão de chuva. Já na terça, 26, a temperatura varia de 16°C a 24°C, mas pode haver precipitação leve.

Porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, Maxwel Souza explica que uma zona de baixa pressão deve se formar no Sul do Estado, na região do Vale do Ribeira, na terça-feira. “Esse sistema de baixa pressão vai trazer chuva para o litoral, e chuva de moderada intensidade na grande São Paulo. O restante da semana será de tempo fechado na Grande São Paulo, pelo menos até a sexta-feira.”

‌



Perguntas e Respostas

Qual é a previsão do tempo para São Paulo após a chegada da frente fria?

Uma nova frente fria chegou a São Paulo no sábado (23), trazendo ventos de 120 km/h na região da Baixada Santista e quedas bruscas na temperatura. A temperatura máxima na capital paulista caiu de 31°C no sábado para 21°C no domingo, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE).

‌



Quais são as expectativas para o clima durante a semana?

O frio deve permanecer pelo resto da semana. A meteorologista do Inmet, Andrea Ramos, informou que do centro ao leste do Estado, as temperaturas devem ser mais amenas, enquanto no noroeste de São Paulo haverá uma massa de ar seco e quente. A previsão é que a temperatura na Grande São Paulo suba gradualmente, alcançando entre 20°C e 21°C na segunda e terça-feira, e podendo chegar a 27°C no próximo fim de semana.

Como será a temperatura nos próximos dias?

Na segunda-feira (25), a temperatura deve variar entre 15°C e 25°C, com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. Na terça-feira (26), a temperatura deve variar de 16°C a 24°C, com possibilidade de precipitação leve.

O que a Defesa Civil informou sobre a formação de sistemas de baixa pressão?

Maxwel Souza, porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, explicou que uma zona de baixa pressão deve se formar no Sul do Estado, na região do Vale do Ribeira, na terça-feira. Esse sistema trará chuva para o litoral e chuvas de moderada intensidade na Grande São Paulo. O restante da semana será de tempo fechado na Grande São Paulo, pelo menos até a sexta-feira.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp