Entenda como vai funcionar o esquema de segurança, saúde e transporte para a COP30

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Belém se prepara para a COP30, que acontecerá de 10 a 21 de novembro de 2025.

A ONU aprovou os planos de segurança, saúde e mobilidade para o evento.

Cerca de 10 mil agentes de segurança estarão mobilizados e barreiras de fiscalização serão implementadas.

Um sistema de transporte especial será criado para delegados e turistas, com mais de 240 ônibus dedicados. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mais de 240 ônibus com itinerários dedicados ao público da conferência serão integrados à operação Fernando Frazão/Agência Brasil - Arquivo

A contagem regressiva para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) já começou, e Belém se prepara para receber milhares de visitantes entre 10 e 21 de novembro de 2025. Nesta semana, integrantes do Departamento de Salvaguarda e Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) estiveram na capital paraense para avaliar os planos de segurança, saúde e mobilidade que serão colocados em prática durante o evento — e aprovaram todas as propostas apresentadas pela União, pelo Governo do Pará e pela Prefeitura de Belém.

A comitiva da ONU permaneceu por três dias na cidade, realizando inspeções nos locais que vão sediar a conferência, como o Parque da Cidade — que receberá a chamada “Blue Zone”, espaço reservado às negociações oficiais entre delegações — e áreas destinadas a hospedagem e logística. A aprovação das diretrizes foi considerada um passo decisivo para garantir que Belém esteja pronta para sediar um dos maiores eventos climáticos do planeta.

Saúde: rede estruturada para atender moradores e visitantes

Durante a visita, gestores do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará detalharam a estrutura de atendimento que será disponibilizada durante a conferência. Foram apresentadas as unidades de saúde que estarão de prontidão e as estratégias para absorver a demanda extra.

A Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), também demonstrou os protocolos específicos criados para o evento, com foco em garantir respostas rápidas e de qualidade tanto para a população local quanto para os participantes internacionais.

Segurança reforçada com mais de 10 mil agentes

O esquema de segurança será um dos maiores já montados no Pará. Cerca de 10 mil agentes e militares, das forças estaduais e federais, estarão mobilizados para atuar antes, durante e depois da COP30. Além do policiamento ostensivo e preventivo, estão previstas barreiras de fiscalização e a exigência de credenciamento para veículos que circularem nas proximidades da Blue Zone, restringindo o acesso apenas a carros autorizados, sejam eles governamentais ou privados.

Mobilidade: transporte exclusivo e planejamento para não afetar moradores

O plano de mobilidade prevê ações específicas para deslocar delegados e turistas entre os pontos de hospedagem e os locais de evento, sem comprometer o transporte da população. Um dos principais eixos logísticos será o deslocamento dos cerca de 5 mil participantes hospedados em navios-cruzeiro no Porto de Outeiro. Para eles, aproximadamente 100 veículos farão viagens exclusivas até o Parque da Cidade.

No total, mais de 240 ônibus com itinerários dedicados ao público da conferência serão integrados à operação, além da frota regular já em funcionamento em Belém. A Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) também avalia a implementação de linhas fluviais, ligando distritos como Mosqueiro e Outeiro ao centro da cidade.

Outra medida importante será a adoção de pontos exclusivos para embarque e desembarque de serviços como táxis e aplicativos de transporte, e o fechamento temporário de vias estratégicas, como a avenida Júlio César, para facilitar o tráfego e garantir a segurança. A prefeitura ainda estuda a transformação temporária de algumas ruas em sentido único e a criação de espaços para o estacionamento dos mais de 100 ônibus que farão a locomoção interna de turistas.

Megaevento, megaoperação

Com a aprovação dos planos pela ONU, o próximo passo será colocar em prática os ajustes finais antes da chegada das delegações. O secretário municipal de Mobilidade, Luciano de Oliveira, adiantou que a cidade pode receber até 350 ônibus adicionais para reforçar a frota durante o evento. “Nosso objetivo é atender à demanda da COP sem afetar a rotina dos moradores, garantindo deslocamento eficiente e seguro para todos”, afirmou.

A COP30 deve reunir milhares de representantes de países, organizações internacionais, movimentos sociais e sociedade civil para discutir estratégias globais de combate às mudanças climáticas.

