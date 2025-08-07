Gestão Nunes é aprovada por 62,2%, e 46,9% a consideram ótima ou boa, diz pesquisa
Levantamento mostrou evolução dentro da margem de erro da aprovação de Ricardo Nunes em relação à amostra anterior
RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Levantamento divulgado nesta quinta-feira (7) pelo instituto Paraná Pesquisas mostra que a gestão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), é aprovada por 62,2% da população contra 34,3% de desaprovação. Outros 3,5% não souberam ou não opinaram.
A aprovação à gestão de Nunes mostrou evolução de 2,3 pontos percentuais — dentro da margem de erro — em relação à pesquisa anterior, de março de 2025.
Leia mais
A pesquisa foi feita entre os dias 2 e 6 de agosto. O instituto ouviu 1.020 moradores da cidade de São Paulo. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.
Para 46,9%, a administração dele é ótima ou boa contra 24,5% que a classificam como ruim ou péssima. Outro 1,7% não sabe ou não opinou.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp