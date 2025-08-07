Gestão Nunes é aprovada por 62,2%, e 46,9% a consideram ótima ou boa, diz pesquisa Levantamento mostrou evolução dentro da margem de erro da aprovação de Ricardo Nunes em relação à amostra anterior São Paulo|Do R7 e Do R7, em Brasília 07/08/2025 - 10h39 (Atualizado em 07/08/2025 - 11h20 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A gestão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, é aprovada por 62,2% da população.

A desaprovação é de 34,3%, com 3,5% sem opinião definida.

A aprovação aumentou 2,3 pontos percentuais em relação a março de 2025, dentro da margem de erro.

Quase 47% da população considera a administração ótima ou boa, enquanto 24,5% a veem como ruim ou péssima. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ricardo Nunes é aprovado por 62,2% da população de São Paulo LEONARDO EICHINGER/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 21.10.2024

Levantamento divulgado nesta quinta-feira (7) pelo instituto Paraná Pesquisas mostra que a gestão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), é aprovada por 62,2% da população contra 34,3% de desaprovação. Outros 3,5% não souberam ou não opinaram.

A aprovação à gestão de Nunes mostrou evolução de 2,3 pontos percentuais — dentro da margem de erro — em relação à pesquisa anterior, de março de 2025.

A pesquisa foi feita entre os dias 2 e 6 de agosto. O instituto ouviu 1.020 moradores da cidade de São Paulo. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Avaliação e aprovação da administração do prefeito Ricardo Nunes Luce Costa/Arte R7

Para 46,9%, a administração dele é ótima ou boa contra 24,5% que a classificam como ruim ou péssima. Outro 1,7% não sabe ou não opinou.

