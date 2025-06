Homem é suspeito de matar cachorra a facadas em bairro nobre de SP Animal foi atacado na Praça Alexandre de Gusmão e chegou a ser socorrido, mas não resistiu São Paulo|Augusta Ramos, da Agência RECORD, e Vicente Andrade*, do R7 21/06/2025 - 09h29 (Atualizado em 21/06/2025 - 09h34 ) twitter

Após animal morrer, a tutora foi até o 78º Distrito Policial, na região dos Jardins, e prestou depoimento Reprodução: Divulgação/Secretaria de Segurança Pública

A polícia investiga um homem de 23 anos por matar uma cachorra a facadas na tarde de segunda-feira (16) na Praça Alexandre de Gusmão, região do Jardim Paulista, zona oeste de São Paulo.

O animal chegou a ser socorrido até a faculdade de veterinária de uma instituição de ensino privada, mas não resistiu.

Após a morte da cadela, a tutora foi até o 78º Distrito Policial, nos Jardins, e prestou depoimento.

Posteriormente, o suspeito compareceu à unidade policial e apresentou sua versão dos fatos. A equipe de policiais continua a investigação para solucionar o caso.

*Estagiário sob supervisão de Raphael Hakime, editor-chefe do R7

