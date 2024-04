Homem mata a facadas mãe de quatro crianças autistas, falha ao cortar os pulsos e vai para a cadeia

Alto contraste

Vítima de feminicídio, no Itaim Paulista, tinha 43 anos de idade (Reprodução/Record – 11.04.2024)

Inconformado com o processo de separação e após descobrir que a ex-mulher tinha um relacionamento com outra pessoa, Raimundo Joecy Pereira, de 50 anos, assassinou a facadas , Maria Aparecida da Silva Pereira, de 43 anos, na manhã desta quinta-feira (11), na Vila Nova Curuçá, na zona leste de São Paulo. Ela era mãe de quatro crianças autistas .

O crime aconteceu na residência do casal por volta das 7h30. Policiais Militares da 1ª Companhia do 48º Batalhão foram acionados, por meio do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), por vizinhos, que ouviram a discussão do casal.

Ao chegarem no imóvel, os agentes localizaram Maria Aparecida da Silva Pereira, caída no imóvel, com cinco ferimentos causados por faca. No imóvel e com a arma do crime, os agentes também localizaram Raimundo Joecy Pereira. Após matar Maria, ele chegou a cortar os pulsos, mas o ferimento foi apenas superficial.

Em caderno, suspeito de feminicídio anotava as supostas mentiras da vítima (Reprodução/Record – 11.04.2024)

Raimundo foi encaminhado para um hospital da região, passou por atendimento médico e depois foi levado para o 50º Distrito Policial, de Itaim Paulista, onde a ocorrência é registrada.

A delegada, Aline Lima Lins Rocha, compareceu ao local do crime e solicitou o trabalho dos peritos. Segundo Aline Lima, o casal tem quatro filhos, todos autistas. O relacionamento durou cerca de 27 anos, mas os cônjuges passavam por um processo de separação, há cerca de um mês.

O crime aconteceu porque o Raimundo descobriu que a Maria Aparecida estava se relacionando pela internet com um alemão. Ela teria trocado fotos íntimas com o homem além de ter comprado passagens para a Alemanha.

Homem matou a própria mulher, com quem tinha 4 filhos autistas,por não aceitar término (Reprodução/Record – 11.04.2024)

Para a polícia, Raimundo Joecy Pereira premeditou o crime, uma vez que, ele escreveu em um caderno, que mataria a mulher e relatou, em detalhes, como estava o relacionamento.

Ele inicia a carta dizendo: “Meu casamento, de quase 27 anos, me mostrou que não sabia nada da mulher que dormiu ao meu lado”.

Em outra parte da carta ele diz: “Estava cansada para lavar roupa, estava cansada para fazer comida, para vestir os meninos e para tudo, menos para paquerar (trair), debaixo do meu nariz e com a minha ajuda por ser simplório e acreditar nas pessoas. Fica desdenhando, dizendo que vai viver, andar em carro de luxo. Segundo ela diz, não quer morar no Brasil”.

O homem ainda escreveu: “Porque dizia que estava exausta, mas na verdade esperava que eu dormisse para começar a safadeza, por volta das 2h da manhã. Explodi, não tem mais volta”.

Segundo a delegada Aline Lima Lins Rocha, Raimundo Joecy Pereira, responderá por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, cruel e com o agravante de feminicídio.