Incêndios provocam duas mortes e interditam rodovias em SP; governo instala gabinete de crise Trinta municípios estão em alerta máximo; dois funcionários de uma usina em Urupês morreram tentando combater o fogo São Paulo|Do R7 23/08/2024 - 20h44 (Atualizado em 23/08/2024 - 21h22 ) ‌



Incêndio atinge área de vegetação em São Carlos LOURIVAL IZAQUE/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO - 23.08.2024

O governo de São Paulo criou um gabinete de crise após os incêndios florestais se intensificarem próximos às rodovias do interior do estado. Dois funcionários de uma usina em Urupês morreram nesta sexta-feira (23) tentando combater um incêndio.

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, 30 municípios estão em alerta máximo e devem ter a atenção redobrada para grandes queimadas (confira abaixo a lista dos municípios), pois registram focos ativos de incêndio. São localidades que estão com baixa umidade do ar e risco elevado com a onda de calor que atinge todo o estado.

A ação de monitoramento e controle, que ocorre durante todo o final de semana, faz parte da Operação SP Sem Fogo e conta com técnicos da Defesa Civil e das secretarias da Segurança Pública (SSP), Agricultura e Abastecimento e de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).

Incêndios florestais podem atingir grandes áreas de vegetação natural. Com as rajadas de vento, o fogo pode se alastrar rapidamente. As queimadas emitem fumaça densa e tóxica que prejudica o meio ambiente e a saúde humana, causando problemas ao sistema respiratório e desordens cardiovasculares.

A Fundação Casa transferiu temporariamente adolescentes e funcionários da unidade Sertãozinho para o prédio em que funcionava a antiga unidade Ouro Verde, em Ribeirão Preto. A medida foi adotada porque o prédio de Sertãozinho foi tomado por uma densa camada de fumaça. Não há feridos. Os adolescentes ficam em Ribeirão Preto até que a situação seja normalizada.

Um densa camada de fumaça encobre parte da zona sul de Ribeirão Preto JOEL SILVA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 23.08.2024

O governo de São Paulo informa as rodovias concedidas e estaduais com interdições devido a situações críticas causadas por incêndios de grande porte. Essas interdições, que variam de total a parcial, estão impactando significativamente o tráfego em várias regiões.

É importante que motoristas evitem essas rotas até a normalização e que busquem alternativas seguras para os trajetos. Além disso, é fundamental que todos permaneçam atentos às atualizações constantes sobre as condições de tráfego monitoradas em tempo real pelas equipes de emergência e concessionárias responsáveis.

O estado também reforça o alerta para que motoristas redobrem a atenção em todas as rodovias. A principal recomendação é evitar atravessar áreas com cortinas de fumaça e fogo. Caso não haja essa possibilidade, reduza a velocidade, mantenha os faróis baixos acesos e uma distância segura do veículo à frente.

A situação das rodovias

* Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255), Araraquara:

Interditada no km 117 devido a uma ocorrência em atendimento. Interdição ativa no sentido sul.

* Rodovia Carlos Tonanni/Nemésio Cadetti (SP-333), Ribeirão Preto/Borborema:

Interditada no km 98 devido a um foco de incêndio, com interdição nos dois sentidos (leste e oeste).

* Rodovia Cândido Portinari (SP-334), Brodowski:

Interditada no km 342 devido a uma ocorrência em atendimento, com interdição nos dois sentidos (norte e sul).

* Interligação Planalto (SPI-040/150), São Bernardo do Campo:

Interditada no km 7 devido a uma ocorrência em atendimento. Interdição ativa no sentido capital.

*Rodovias estaduais*

*Interdições totais*

• SP 215, km 204

• SP 291, km 17

• SP 425, km 139

• SP 563, km 214

• SPI 627/310, km 25

*Interdições parciais*

• SP 143, km 05

• SP 055, km 369,7

• SP 058, km 220,2

• SP 310, km 486

• SP 425, km 57

• SP 373, km 187,5

• SP 463, km 34

• SP 425, km 259,8





Municípios em alerta máximo para incêndios

* Alumínio

* Araraquara

* Bernardino de Campos

* Boa Esperança do Sul

* Dourado

* Iacanga

* Itápolis

* Itirapina

* Jaú

* Lucélia

* Monte Alegre do Sul

* Monte Azul Paulista

* Nova Granada

* Piracicaba

* Pirapora do Bom Jesus

* Pitangueiras

* Poloni

* Pompeia

* Pontal

* Presidente Epitácio

* Sabino

* Salmourão

* Santo Antônio da Alegria

* Santo Antônio do Arancanguá

* São Bernardo do Campo

* São Simão

* Sertãozinho

* Taquarituba

* Torrinha

* Ubarana

Os cuidados à população

• Ao avistar um foco de incêndio ou fumaça em grande intensidade, deixe o local imediatamente e abrigue-se. Informe imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) e a Defesa Civil (199).

• recomendações para a população contra queimadas e incêndios florestais, tais como:*

• Não solte balões. Balões que usam fogo podem provocar incêndios florestais.

• Evite acender fogueiras, especialmente próximo às matas e florestas.

• Não utilizar o fogo para fazer limpeza de terrenos ou queimar lixo. Faça descarte adequado de seus resíduos.

• Faça queima controlada somente quando permitido e com autorização da Cetesb.

• Em propriedades rurais, construa e mantenha aceiros limpos para evitar a propagação do fogo, principalmente próximo às estradas e rodovias e às áreas florestais.

• Cadastre-se para receber os alertas da Defesa Civil no seu celular. Basta enviar um SMS com o seu CEP para o número 40199.

Fonte: Defesa Civil do Estado de São Paulo