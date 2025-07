Criminosos invadem fábrica e causam prejuízo em Franca (SP) Os suspeitos levaram ferramentas e eletrônicos, além de danificarem as câmeras do estabelecimento Cidade Alerta Interior SP|Do R7 15/07/2025 - 20h14 (Atualizado em 15/07/2025 - 20h14 ) twitter

Criminosos invadiram uma fábrica de solados no Jardim Paulista, em Franca (SP), no último fim de semana, causando um prejuízo de mais de R$ 3 mil. Eles furtaram ferramentas e eletrônicos, além de danificar as câmeras de segurança.