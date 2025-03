Vagas para cursos gratuitos são abertas em Franca Os cursos são de informática, voltados especialmente para pessoas com 45 anos ou mais, e de produção de ovos e bombons de chocolate Cidade Alerta Interior SP|Do R7 07/03/2025 - 15h47 (Atualizado em 07/03/2025 - 15h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cidade de Franca oferece uma excelente oportunidade para quem deseja se capacitar gratuitamente. Estão abertas vagas para cursos de informática, voltados especialmente para pessoas com 45 anos ou mais, e para a produção de ovos e bombons de chocolate, ideal para quem busca uma renda extra na Páscoa.

Os cursos são realizados em parceria com a FATEC e acontecem em diversos locais, facilitando o acesso da população. As inscrições podem ser feitas no portal da prefeitura, no programa Caminho para Emprego.