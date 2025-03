Conheça a trajetória de superação e conquistas de Maria Zeferina Baldaia Atleta criada entre os canaviais de Sertãozinho se tornou uma das maiores maratonistas do Brasil Visita na Record Interior SP|Do R7 10/03/2025 - 11h49 (Atualizado em 10/03/2025 - 11h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No mês dedicado às mulheres, conheça a inspiradora trajetória de Maria Zeferina Baldaia, uma das maiores maratonistas do Brasil. Criada entre os canaviais de Sertãozinho, Maria trabalhou na lavoura desde a infância e, mesmo sem estrutura para treinamento, conquistou seu espaço no atletismo.

Em entrevista ao Visita na Record, ela compartilha como a fé e as palavras de incentivo de sua mãe a motivaram a perseguir seus sonhos, culminando em sua vitória na São Silvestre. Hoje, Maria continua a inspirar jovens atletas e participa de projetos que promovem o esporte.

Descubra como sua história está sendo transformada em filme e seu papel como madrinha de corridas e palestrante motivacional.