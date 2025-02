Estudo tenta revelar o segredo da longevidade Pesquisadores da USP estudam um grupo de centenários para tentar descobrir como seu organismo se protege de doenças Visita na Record Interior SP|Do R7 10/02/2025 - 13h46 (Atualizado em 10/02/2025 - 13h46 ) twitter

Completar 100 anos de vida é uma marca difícil de ser alcançada e, mais ainda, com qualidade de vida. Mesmo com todos os avanços da medicina nas últimas décadas, as pessoas que atingiram essa faixa etária, em 2023, não representavam meio por cento da população mundial.

No Brasil, pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) estudam um grupo de pessoas centenárias e tentam descobrir qual o segredo da longevidade.