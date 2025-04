Jovem cientista da USP se destaca em pesquisa sobre câncer de mama Estudante de medicina é reconhecida entre os melhores jovens pesquisadores da América Latina Visita na Record Interior SP|Do R7 15/04/2025 - 18h42 (Atualizado em 15/04/2025 - 18h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lívia Luiza Pinazo, aluna de medicina da USP, foi reconhecida entre as 25 melhores jovens cientistas da América Latina por sua pesquisa inovadora sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.

Motivada pela experiência pessoal com a doença de sua mãe, a estudante utiliza bioinformática para analisar mutações genéticas em mulheres brasileiras, com foco no desenvolvimento de métodos mais eficientes de rastreamento e tratamento. Seu trabalho destaca o risco aumentado em mulheres latino-americanas, particularmente aquelas com ascendência indígena.

A premiação serve como incentivo para outras mulheres na ciência, enquanto Lívia planeja seguir carreira na área de oncopediatria.