Nova secretária de Infraestrutura de Ribeirão Preto fala dos desafios à frente da pasta Juliana Ogawa é advogada e administradora pública, e detalhou planos para nova gestão que já começou O Visita na Record está recebendo os novos secretários da administração municipal de Ribeirão Preto Visita na Record Interior SP|Do R7 17/02/2025 - 10h34 (Atualizado em 17/02/2025 - 10h35 )

Nossa convidada deste sábado (15) é Juliana Ogawa - que assumiu a pasta da secretaria de Infraestrutura e está interinamente na Secretaria de Obras Públicas. Juliana é advogada e atua como administradora pública, com experiência em diversos setores no governo do estado, além de coordenar a zeladoria urbana da cidade de São Paulo.