Visita na Record - 24/05/25
Interior SP|Do R7
26/05/2025 - 15h43

No Visita na Record desta semana, saiba como a alimentação pode ser aliada no combate ao diabetes com o nutricionista Anderson Antenor. Descubra como comer frutas e legumes com casca faz bem à saúde. E ainda: o papel da atividade física no controle do câncer.