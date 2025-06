Justiça impede alienação de bens de controladores da Mover/Camargo Corrêa Decisão atende solicitação do Bradesco para evitar esvaziamento patrimonial de devedores ligados ao grupo São Paulo|Do R7, em Brasília 18/06/2025 - 16h26 (Atualizado em 18/06/2025 - 16h31 ) twitter

A Camargo Corrêa foi questionada pelo Bradesco em órgãos de controle Camargo Corrêa Infra/Divulgação

A 28ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo aceitou pedido do Banco Bradesco e determinou a notificação dos controladores do Grupo Mover, antiga Camargo Corrêa, para impedir a alienação de bens.

A medida foi solicitada diante de indícios de que os acionistas controladores do grupo estariam adotando condutas voltadas ao esvaziamento patrimonial, o que poderia comprometer a satisfação de um crédito de quase R$ 2 bilhões em favor do banco. O grupo Mover entrou com pedido de recuperação judicial para renegociar dívidas que superam os R$ 15 bilhões.

Segundo o banco, a crise financeira enfrentada pelo conglomerado não decorre de fatores econômicos externos, mas de uma série de atos ilícitos atribuídos à antiga Camargo Corrêa, como fraudes em licitações, cartel, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e improbidade administrativa.

O Bradesco sustenta que os próprios acionistas promoveram o colapso financeiro do grupo e, ao longo de uma década (2010–2020), alienaram cerca de R$ 20 bilhões em ativos sem reinvestimento nas empresas. Ainda segundo o banco, os mesmos acionistas teriam recebido quase R$ 2 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio, valor que se aproxima de R$ 5 bilhões se corrigido pela Selic, mesmo diante da crise financeira da companhia.

‌



O protesto judicial, deferido pela Justiça, é uma medida de natureza não litigiosa, que não restringe o direito de propriedade, mas visa dar ciência pública a terceiros e prevenir eventuais fraudes. Com isso, qualquer tentativa de venda, transferência ou ocultação de bens pelos requeridos poderá ser posteriormente questionada judicialmente, especialmente se houver prejuízo à satisfação do crédito em favor do banco.

O processo não impede os réus de realizar negócios lícitos, mas sinaliza ao mercado a existência de risco jurídico relacionado aos seus bens.

