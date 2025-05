Auditores fiscais da alfândega do Porto de Santos estão em greve A categoria não teve seus salários atualizados, ao contrário de outras categorias do serviço público Balanço Geral Litoral|Do R7 13/05/2025 - 15h09 (Atualizado em 13/05/2025 - 15h09 ) twitter

A greve dos auditores fiscais no Porto de Santos começou devido à redução do bônus de produtividade e à falta de atualização salarial. Flávio Prado, auditor fiscal, explica que a categoria não teve seus salários atualizados, ao contrário de outras categorias do serviço público. A paralisação, que afeta importações e exportações, busca pressionar o governo a negociar de boa-fé. Atualmente, 30% do efetivo trabalha em regime emergencial, focando em produtos perecíveis e perigosos. A expectativa é que o governo apresente uma proposta aceitável para evitar prolongar a greve, que já causa atrasos significativos nas encomendas.