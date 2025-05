Avião sobrevoa litoral norte em baixa altitude e assusta moradores de Ubatuba (SP) Avião retornou a Guarulhos após falha no trem de pouso Balanço Geral Vale|Do R7 22/05/2025 - 15h45 (Atualizado em 22/05/2025 - 15h45 ) twitter

Um avião A-380 que partiu de Guarulhos com destino a Dubai precisou retornar após falha no sistema de recolhimento do trem de pouso. O incidente gerou alvoroço em Ubatuba (SP), onde a aeronave sobrevoou em baixa altitude para gastar combustível. Apesar do susto, todos a bordo estão bem.