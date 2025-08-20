Caso Sarah: suspeito que confessou o crime tem extensa ficha criminal e continua solto
Agora foragido, homem é procurado pela polícia
A jovem Sarah, de 20 anos, foi encontrada morta em Ubatuba após desaparecer no último dia 9. Alessandro Neves Ferreira, de 24 anos, confessou o crime, mas foi liberado, gerando revolta. Agora foragido, ele é procurado pela polícia. A investigação também apura o possível estupro por cinco homens. A família clama por justiça enquanto a polícia busca os suspeitos e enfrenta críticas ao sistema judicial.