Cerca de cinco acidentes com motociclistas na Rodovia Presidente Dutra são registrados diariamente A imprudência, como velocidade no corredor e uso de celular, é uma das principais causas Balanço Geral Vale|Do R7 07/05/2025 - 16h01 (Atualizado em 07/05/2025 - 16h01 )

A Rodovia Presidente Dutra, especialmente no trecho do Vale do Paraíba, registra cerca de cinco acidentes diários envolvendo motociclistas, muitos resultando em lesões graves. A imprudência, como velocidade no corredor e uso de celular, é uma das principais causas.

A Polícia Rodoviária Federal destaca a importância da conscientização e da fiscalização para reduzir esses incidentes. Multas severas são aplicadas para infrações como ultrapassagem pela direita e não manter distância de segurança.

A educação no trânsito é essencial para garantir a segurança de todos, com ênfase no respeito aos limites de velocidade e uso de equipamentos adequados.