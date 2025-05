Desconto não autorizado em benefício do INSS: vítimas esperam receber valores de volta A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União investigam sindicatos e entidades associativas por cobranças indevidas Balanço Geral Vale|Do R7 13/05/2025 - 15h49 (Atualizado em 13/05/2025 - 15h49 ) twitter

A reportagem destaca um esquema de desvios de 6 bilhões de reais de aposentados e pensionistas do INSS entre 2019 e 2024. Carlos Alberto do Nascimento, aposentado desde 2012, percebeu descontos não autorizados em seu benefício, totalizando mais de R$ 2 mil. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União investigam sindicatos e entidades associativas por cobranças indevidas. O INSS anunciou a devolução de R$ 292 milhões e orienta beneficiários a verificarem seus extratos no aplicativo Meu INSS. A justiça é recomendada para buscar indenizações além da devolução dos valores.