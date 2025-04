Em emergência por dengue, cidades do Vale do Paraíba recebem ajuda do Governo Federal A região já registra mais de seis mil casos confirmados e cinco mortes Balanço Geral Vale|Do R7 11/04/2025 - 15h47 (Atualizado em 11/04/2025 - 15h47 ) twitter

O Governo Federal anunciou apoio a 80 cidades brasileiras com alta incidência de dengue, incluindo São José dos Campos e Jacareí, em São Paulo. As ações do governo incluem centros de hidratação e equipamentos de pulverização para combater a dengue.

Apesar do anúncio, São José dos Campos aguarda notificação oficial, enquanto Jacareí espera detalhes sobre o recebimento de materiais. A ampliação da campanha de vacinação é crucial, com a expectativa de estender a faixa etária de 10 a 59 anos. A região do Vale do Paraíba já registra 6.745 casos confirmados e cinco mortes, reforçando a importância de medidas preventivas.