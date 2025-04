Frutas do outono devem chegar mais caras ao consumidor neste ano A produção comprometida, somada aos altos custos de transporte e agrotóxicos, tem impulsionado o aumento dos preços Balanço Geral Vale|Do R7 10/04/2025 - 15h03 (Atualizado em 10/04/2025 - 15h03 ) twitter

O consumidor brasileiro enfrenta desafios com o aumento dos preços das frutas no outono, especialmente o abacate e a tangerina, devido a fatores climáticos e pragas que afetam a produção.

Dados do IBGE mostram um aumento significativo nos preços de alimentos e bebidas, com o abacate liderando com 68.77% de alta. Especialistas explicam que a produção prejudicada e os custos elevados de transporte e agrotóxicos contribuem para o aumento dos preços.