Mãe e padrasto são presos por assassinato de criança em Santa Isabel (SP)
O padrasto alegou que a criança caiu, mas laudos indicaram morte por asfixia
Em Santa Isabel (SP), a polícia prendeu uma mãe e seu companheiro pelo assassinato de Pedro Henrique, de 2 anos. O padrasto alegou que a criança caiu, mas laudos indicaram morte por asfixia. A mãe, Giovanna, foi detida no Guarujá. Testemunhas relataram histórico de violência. A investigação avançou após novos laudos periciais, revelando a conivência da mãe com os maus-tratos.