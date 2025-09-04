Mãe e padrasto são presos por assassinato de criança em Santa Isabel (SP) O padrasto alegou que a criança caiu, mas laudos indicaram morte por asfixia Balanço Geral Vale|Do R7 04/09/2025 - 14h14 (Atualizado em 04/09/2025 - 14h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Santa Isabel (SP), a polícia prendeu uma mãe e seu companheiro pelo assassinato de Pedro Henrique, de 2 anos. O padrasto alegou que a criança caiu, mas laudos indicaram morte por asfixia. A mãe, Giovanna, foi detida no Guarujá. Testemunhas relataram histórico de violência. A investigação avançou após novos laudos periciais, revelando a conivência da mãe com os maus-tratos.