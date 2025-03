Ônibus cai em ribanceira, mata adolescente e fere 25 pessoas, em Pindamonhangaba (SP) Três feridos seguem internados, incluindo um transferido para hospital em São Paulo Balanço Geral Vale|Do R7 07/03/2025 - 15h37 (Atualizado em 07/03/2025 - 15h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novas atualizações sobre o estado de saúde dos passageiros do ônibus que caiu em uma ribanceira em Pindamonhangaba, em São Paulo. O acidente resultou na morte de um adolescente de treze anos e deixou vinte e cinco feridos.

A maioria das vítimas foram atendidas na rede pública de saúde, com três ainda internados no pronto-socorro local. Um homem de trinta anos foi transferido para a Santa Casa, um jovem de vinte anos para um hospital particular, e outro de vinte e quatro anos para um hospital em São Paulo. Os demais já receberam alta.