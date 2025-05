São José dos Campos (SP) é a cidade mais feliz do estado e a segunda do Brasil Título veio de acordo com o Relatório Mundial da Felicidade da ONU, que analisou 140 países, considerando fatores como longevidade e acesso à cultura

