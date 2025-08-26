Tragédia na Grécia: modelo brasileiro é encontrado desacordado em banheira e morre no hospital
A família, desolada, busca repatriar o corpo e enfrenta críticas nas redes sociais
Um jovem de 25 anos de São José dos Campos (SP) foi encontrado inconsciente em uma banheira em Mykonos, Grécia, ao lado de um amigo de 23 anos. Iago não resistiu e faleceu, enquanto o amigo se recupera no hospital. O caso, que gerou comoção no Brasil, está sob investigação. A família, desolada, busca repatriar o corpo e enfrenta críticas nas redes sociais. O Itamaraty presta assistência, mas os detalhes são escassos.