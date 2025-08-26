Logo R7.com
Tragédia na Grécia: modelo brasileiro é encontrado desacordado em banheira e morre no hospital

A família, desolada, busca repatriar o corpo e enfrenta críticas nas redes sociais

Balanço Geral Vale|Do R7

Um jovem de 25 anos de São José dos Campos (SP) foi encontrado inconsciente em uma banheira em Mykonos, Grécia, ao lado de um amigo de 23 anos. Iago não resistiu e faleceu, enquanto o amigo se recupera no hospital. O caso, que gerou comoção no Brasil, está sob investigação. A família, desolada, busca repatriar o corpo e enfrenta críticas nas redes sociais. O Itamaraty presta assistência, mas os detalhes são escassos.

