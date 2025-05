“Vinhos na Serra”: Campos do Jordão (SP) recebe evento com mais de 50 expositores O evento promove a geração de negócios e destaca a região da Mantiqueira no mapa enogastronômico Balanço Geral Vale|Do R7 15/05/2025 - 15h50 (Atualizado em 15/05/2025 - 16h04 ) twitter

O evento Vinhos na Serra acontece em Campos do Jordão (SP), reunindo mais de 50 expositores e oferecendo uma experiência única com 350 rótulos para degustação. Organizado por Renato Viotti, o evento promove a geração de negócios e destaca a região da Mantiqueira no mapa enogastronômico. O secretário de turismo, Fábio Izar, enfatiza a importância das vinícolas locais e a qualidade dos vinhos da Serra da Mantiqueira. O evento, que ocorre no Tênis Clube, inclui aulas com chefs renomados e contribui para o turismo e a economia local.